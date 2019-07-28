نجاح كبير لفعاليات الجوجيتسو في «راك مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت فعاليات الجوجيتسو في مركز «راك مول»، نجاحاً كبيراً بمشاركة كبيرة من الفئات العمرية المختلفة، وذلك ضمن برنامج «قيضنا مرح»، الذي يمثل أحد مبادرات مركز رأس الخيمة الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش مدير عام «بالمز الرياضية»، وذلك بحضور سعيد راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الاجتماعي، والدكتور فيصل عبيد الطنيجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، ويوسف البطران، عضو اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفهد الأمير، منسق الفعاليات في «راك مول» وأولياء الأمور.

وقال الدكتور فيصل عبيد الطنيجي، إنهم يرحبون بكل الجهود التي تعزز انتشار رياضة الجوجيتسو بالقيمة الكبيرة والمهمة لهذه اللعبة، التي حظيت باهتمام كبير من القيادة الرشيدة على نحو مهّد الطريق لنجاحها العالمي، حتى أصبحت عالمية، انطلاقاً من أبوظبي، وتمثل «لعبة العصر».

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وأوضح أن المركز يسهم بقدر كبير في تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية المتنوعة لأفراد المجتمع وأصحاب الهمم، بما يحقق الفوائد المرجوة التي تلبي جميع التوقعات المرجوة.

بدورها أشارت جميلة سالم علي، عضوة مركز رأس الخيمة الاجتماعي، إلى أن الإقبال الكبير من الفئات العمرية المختلفة على رياضة الجوجيتسو، يعزز انتشارها ودورها في الدفاع عن النفس، بينما نوهت خديجة سعيد الحبسي، عضوة المركز بالدور المهم الذي يضطلعون به لتحقيق التطلعات المرجوة بالنسبة لكل أنواع الأنشطة التي تؤدي إلى الاهتمام بكل ما يعبر عن طموحات جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت آمنة محمد الشحي، أمينة السر العام، أن الفعاليات التي ينظمها المركز نابعة من رؤية القيادة الرشيدة لكل ما يمكن أن يعزز الجوانب الإيجابية في المجتمع.