منتخبنا للشطرنج يحصد لقب بطل العرب ب 14 ميدالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت بعثة منتخب الإمارات الوطني للشطرنج الإنجاز الذي حققته بالفوز بلقب بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي نظمها الاتحاد العربي للعبة بقاعة النادي الملكي الأردني للشطرنج بالعاصمة الأردنية عمان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكام وأولياء العهود والشيوخ والشعب الإماراتي.

كان منتخبنا قد نجح في الفوز ب14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، وقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء الاتحاد العربي والمسؤولين بالنادي الأردني بتتويح الأبطال بالميداليات في حفل ختام البطولة مساء أمس الأول.

أما عن تفاصيل النتائج والميداليات التي حققها أبطالنا، فقد نجح لاعبونا ولاعباتنا في إحراز 5 ميداليات ذهبية جاءت عن طريق عمران الحوسني تحت 20 سنة وعمار السدراني تحت 16 سنة ووافية درويش فئة تحت 16 سنة إناث ولطيفة الدرمكي في فئة تحت 14 سنة إناث وراشد حسين الحمادي في فئة تحت 8 سنوات.

وكان لاعب منتخب الإمارات الوطني أستاذ الاتحاد الدولي عمران الحوسني توج ببطولة العرب الفردية للشطرنج لفئة تحت 20 سنة بجولة كاملة برصيد 7 نقاط متفوقاً على 14 لاعباً من 9 دول عربية، كما أحرزت لاعبة منتخب الإمارات الوطني المتألقة لطيفة الدرمكي المركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة العربية الفردية للإناث لفئة تحت 14 سنة، وذلك قبل نهاية البطولة أيضاً بجولة كاملة.

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ونال منتخبنا أيضاً 3 ميداليات فضية عن طريق عائشة سيف آل علي في فئة تحت 16 سنة، وفاطمة سيف آل علي فئة تحت 14 سنة إناث، وحمد ناصر الشامسي في فئة تحت 12 سنة أولاد.

كما فاز منتخبنا بست ميداليات برونزية عن طريق وديمة الكلباني تحت 20 سنة للفتيات وعائشة سرحان المعيني تحت 18 سنة وفاطمة سيف تحت 14 سنة وسلطان الزعابي تحت 18 سنة وحمد عصام في فئة تحت 16 سنة ومحمد سعيد اليليلي في فئة تحت 14 سنة ليحصد منتخبنا المركز الأول في الترتيب العام متفوقا على الجزائر التي حصدت المركز الثاني برصيد 16 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات، وجاء في المركز الثالث منتخب لبنان برصيد 6 ميداليات والأردن الرابع برصيد 5 ميداليات والعراق وسوريا في المركز الخامس برصيد 3 ميداليات، ثم فلسطين بذهبية وتونس بفضية وبرونزية، والمغرب الأخير برصيد برونزية واحدة.

وشاركت الإمارات بعدد 20 لاعباً من لاعبي المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، وكذلك شارك عدد من لاعبي الأندية الشطرنجية في الدولة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 16 دولة عربية، ودشن حفل الافتتاح نواف ارشيدات نائب رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج مندوباً عن الأمير محمد بن طلال رئيس الاتحاد الأردني للشطرنج، وفيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارة الإمارات بعمان، وفيكتور بولوغان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي ومجموعة من رؤساء الاتحادات العربية.

وقد عادت البعثة إلى البلاد صباح أمس السبت عبر مطار الشارقة الدولي وترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد الإماراتي للشطرنج وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد إدارياً وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، إدارية الوفد، وقسطنطين لاند مدرب منتخب الشباب والناشئين ووالتر مدرب منتخب الفتيات، ورافق البعثة للتحكيم في البطولة الحكم الدولي منصور التميمي.