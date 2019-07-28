عوانة يلتحق بالوحدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحق لاعب بني ياس فواز عوانة بصفوف فريقه الجديد نادي الوحدة والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي النصر السعودي في دور ال16. وتمنى نادي بني ياس في بيان له التوفيق للاعب مع نادي الوحدة من أجل تمثيل رياضة الإمارات على أكمل وجه والوصول بعيداً في المسابقة ونيل اللقب.

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