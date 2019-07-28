ورشة عمل للأندية حول اللوائح والقوانين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورشة عمل تناولت آخر الاستعدادات اللازمة لانطلاقة موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، بحضور عدد كبير من الأندية واللاعبين الذين وُجدوا بقوة لمناقشة مستجدات اللوائح والقوانين الخاصة بالمنافسات. كما سلطت الورشة الضوء على بعض تفاصيل أجندة البطولات المحلية، وتصنيف النقاط، وحماية حقوق اللاعبين والأندية، والالتزامات فيما بينهما.

وتتبنى هذه البطولات أنظمة وقوانين نوعية تضع اللاعبين والفرق الفنية في مواجهة مع مجموعة من التحديات، لنيل الألقاب المحلية التي تحدد بشكل كبير، ملامح المشاركات الخارجية للأندية.

ويحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة الاستثمار في بناء منظومة نوعية ضمن بطولاته، وخاصة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يعتبر بمثابة «بطاقة عبور» للاعبي الجوجيتسو من مواطني الدولة إلى العالمية، وانضمام نخبة اللاعبين إلى المنتخب، ونيل شرف تمثيل الدولة في البطولات العالمية.

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وشرح الاتحاد في الورشة، نظام البطولات من حيث آلية التسجيل، والتعريف باللوائح وتعديلات القوانين المعمول بها، وترأس الورشة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس الإدارة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتم الاطلاع على المستجدات المتعلقة باحتساب النقاط.

وأكد المنهالي أن المستجدات على صعيد الأنظمة واللوائح تستدعي إيضاحها لممثلي الأندية، وذلك من خلال التواصل البنّاء والإيجابي معهم ومع اللاعبين، والإجابة عن استفساراتهم، والتعرف إلى ملاحظاتهم المختلفة.

وتم توضيح آلية تصنيف النادي الأفضل على الساحة المحلية.

وقال محمد العربي مدير الشؤون الفنية للألعاب الجماعية والفردية بنادي العين، إن ورشة العمل التي نظمها الاتحاد تسهم في إثراء النقاش بين جميع الأطراف المعنية بهذه الرياضة، بما ينعكس بشكل إيجابي على واقع اللاعبين والأندية في دولة الإمارات. وأشاد اللاعب أحمد العليان من نادي الشارقة، بجهود الاتحاد في سن القوانين التي تضع حقوق اللاعبين في المقدمة، وتخفيف الأعباء عنهم.