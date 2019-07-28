الارشيف / اخبار الرياضه

فياريال يضم زامبو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يضم زامبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فياريال الإسباني ضم لاعب الوسط الكاميروني أندري-فرانك زامبو أنجوسيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

ونجح فياريال في التوصل لاتفاق مع فولهام الإنجليزي الذي يلعب زامبو أنجوسيا (23 عاماً) لصالحه للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

Advertisements

ومن المنتظر أن يعلن فياريال عن موعد تقديم لاعبه الجديد رسمياً لوسائل الإعلام والجمهور خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن زامبو أنجوسيا خاض بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر مع المنتخب الكاميروني الذي ودع المنافسات في دور الستة عشر أمام نيجيريا.

وشارك لاعب الوسط الكاميروني في 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها هدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فياريال يضم زامبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا