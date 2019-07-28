شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يضم زامبو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فياريال الإسباني ضم لاعب الوسط الكاميروني أندري-فرانك زامبو أنجوسيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.
ونجح فياريال في التوصل لاتفاق مع فولهام الإنجليزي الذي يلعب زامبو أنجوسيا (23 عاماً) لصالحه للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن يعلن فياريال عن موعد تقديم لاعبه الجديد رسمياً لوسائل الإعلام والجمهور خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن زامبو أنجوسيا خاض بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر مع المنتخب الكاميروني الذي ودع المنافسات في دور الستة عشر أمام نيجيريا.
وشارك لاعب الوسط الكاميروني في 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها هدفين.
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