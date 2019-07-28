‪ أوليه البحريني يتوج ببطولة كواترو للأكاديميات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

برعاية وحضور الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي اختتمت منافسات النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي استضافتها دولة الإمارات في إمارة عجمان وأقيمت منافساتها على استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي بمشاركة 6 فرق من الدول الخليجية.

في اللقاء الأول الذي أقيم لتحديد المركزين الثالث والرابع نجح ممثل السعودية فريق أكاديمية 2030 من إحراز المركز الثالث في البطولة بفوزه على المستضيف فريق أكاديمية كواترو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج نجوم 2030 بالميدالية البرونزية في مشاركته الأولى في البطولة.

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وفي اللقاء الختامي الذي أقيم بين ممثل مملكة البحرين فريق أكاديمية أوليه الذي يتأهل للسنة الثانية على التوالي للنهائي، وفريق أكاديمية سمارت من سلطنة عمان فاز ممثل البحرين 4-2 حيث شهدت المباراة قمة في الأداء والندية بين الفريقين تقدم خلالها الفريق العماني مرتين ولكن مهارة هداف البطولة اللاعب الصربي اندرجا حسمت مجريات اللقاء لمصلحة أوليه البحريني بعد إحرازه هدفين ليساهم في تتويج فريقه بلقب النسخة الرابعة من البطولة.

وبعد نهاية المباراة قام الشيخ حميد بن عبدالعزيز وعبدالرسول عبدالله مدير مركز كواترو بتكريم اللاعبين المميزين والفرق المشاركة في البطولة حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة نجم أوليه البحريني اندرجا، وساهمت أهدافه الخمسة في حصوله أيضاً على جائزة هداف البطولة، بينما ذهبت جائزة أفضل حارس في البطولة لحارس فريق أكاديمية نجوم 2030 السعودي مازن نبيل عبده، وحصل إداري كواترو عبدالله دلوان على جائزة أفضل إداري، بينما ذهبت جائزة أفضل مدرب للكابتن عبدالله علي الشبلي من فريق سمارت العماني، وتم تكريم فريق أكاديمية كواترو بجائزة الفريق المثالي في البطولة وبعدها تم تكريم الفرق المشاركة وتتويج فريق اوليه البحريني بدرع النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم.

يذكر أن النسخة الرابعة شارك فيها 6 أكاديميات يتقدمهم فريقان من المملكة العربية السعودية (أكاديمية الفتى الذهبي وأكاديمية نجوم 2030) ومن دولة الكويت أكاديمية سبورتي، ومن سلطنة عمان أكاديمية سمارت الكروية، ومن مملكة البحرين أكاديمية أوليه، بينما مثل فريق كواترو فرق دولة الإمارات.