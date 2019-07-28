شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يستعير فاييخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم أولى صفقاته للموسم الجديد بعد تعاقده، أمس مع خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة. وكان فاييخو (22 عاماً) قائداً للمنتخب الإسباني تحت 21 عاما في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في يونيو الماضي، وربما يخوض أولى مبارياته مع وولفرهامبتون في مباراة الإياب للدور التمهيدي بالدوري الأوروبي أمام كروسيدرز الأسبوع المقبل.

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