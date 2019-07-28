فيكتوري 3 يتطلع للابتعاد بصدارة مونديال الفئة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض سفراء رياضة الإمارات أمراء البحار في زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي اليوم الأحد سباق مهرجان نهر سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة، والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم - الفئة الأولى - 2019.

ويسعى الثنائي العديدي وآل علي اليوم لتحقيق الفوز في السباق والمضي قدماً في مشوار البحث عن اللقب العالمي الكبير في النسخة الأولى من البطولة العالمية.

ويتصدر زورق فيكتوري 3 الترتيب العام للمنافسات بعد ثلاث مراحل جرت في كوكوا بيتش وبحيرة أوزارك وشاطئ ليدو في ساراسوتا وذلك برصيد 279 نقطة ويسعى اليوم لفض الشراكة مع منافسه الفريق الأسترالي الإيطالي (أوف شور 222) والذي يملك نفس الرصيد.

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وحرص حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم على الاطمئنان على وفد المؤسسة بعد الوصول يوم الخميس الماضي وأيضاً استكمال المهام المتعلقة بتجهيز زورق الاحتياط لخوض غمار منافسات سباق مهرجان سانت كلير الكلاسيكي. وحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3 على مواصلة المشوار بنفس القوة.

من جهته، أعرب بطلنا العالمي السابق محمد سيف المري المشرف العام على الفريق عن تفاؤله بمهمة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في زورق فيكتوري 3 خلال السباق اليوم وتحقيق الفوز على المنافسين في الجولة كما حدث في الجولة الثانية التي جرت في بحيرة أوزارك والتي شهدت تتويج الفريق بالمركز الأول.

وأكد المري أن الجهازين الفني والإداري عكفا طوال الفترة الماضية على تجهيز زورق الاحتياط ليكون على أهبة الاستعداد لخوض السباق اليوم وإلحاق المحركات الجديدة بزورق الاحتياط من أجل المنافسة.