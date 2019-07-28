بودبوز يعود للدوري الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الدولي الجزائري رياض بودبوز إلى الدوري الفرنسي من بوابة نادي سانت إتيان الذي أعلن الاتفاق على ضم نجم «محاربو الصحراء» قادماً من ريال بيتيس الإسباني.

وقالت إدارة سانت إتيان: «نأمل في أن يكون رياض مع مجموعة اللاعبين الذين ينتقلون لخوض معسكر لأسبوع في إنجلترا، في ميدلسبره ثم نيوكاسل».

وترك الجزائري (29 عاماً) الدوري الفرنسي في 2017 عندما انتقل من مونبلييه إلى ريال بيتيس، الذي أعاره في يناير/ كانون الثاني الماضي لمواطنه سلتا فيغو.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن قيمة صفقة التعاقد مع بودبوز ستكون بين 3,5 و4 ملايين يورو بعقد لثلاثة مواسم.

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على خط مواز، ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادي مونشجلادباخ الألماني يرغب بالتعاقد مع رامي بن سبعيني ظهير أيسر فريق رين الفرنسي ومنتخب الجزائر مقابل 7.5 مليون يورو.

وكشف صحيفة «ليكيب» عن أن مونشنجلادباخ حاول ضم بن سبعيني صيف العام الماضي، إلا أن المقابل المادي المعروض كان ضعيفاً، وأكدت أن إدارة رين لن توافق على بيع بن سبعيني (24 عاماً) رغم محاولات النادي الألماني، إغراء اللاعب الجزائري بخوض مغامرة جديدة في البوندسليجا.

ولفتت إلى أن عقد رامي بن سبعيني مع نادي رين الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، وتحديداً في صيف 2020.

ويعد بن سبعيني من الركائز الأساسية لفريق رين، وساهم في تتويجه بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي بركلات الترجيح على حساب باريس سان جيرمان بطل الدوري، كما تألق بشكل لافت مع منتخب الجزائر الفائز مؤخراً بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.