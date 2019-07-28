تكريم الفرق الفائزة في فعاليات الرمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول الفعاليات الرياضية والتراثية المتنوعة، في معسكر سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي الصيفي، التابع لجمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف، وذلك على كورنيش الرمس، وسط أجواء مثيرة من المنافسة، إثر المشاركة الكبيرة لنحو 150 طالباً في الفعاليات التي استمرت 21 يوماً.

وتضمنت الفعاليات الصيفية، البرامج المتنوعة التي تهدف لإحياء التراث الشعبي في نفوس الشباب ومساعدتهم على قضاء أوقات الفراغ في الأنشطة والبرامج الإيجابية، لتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المهارات، والاستفادة من التجارب الميدانية، في رفع مستوى القدرات.

وحرصت اللجنة المنظمة للمعسكر الصيفي على تكريم المراكز الشرطية والفرق الفائزة وأصحاب المراكز الأولى والرعاة.وأكد محمد إبراهيم كاسين، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن النسخة الحالية للبرنامج الصيفي الشامل، حققت أهدافها المنشودة، بالدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للحركة الرياضية والشبابية في الإمارة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة. وأوضح أن التفاعل الكبير واللافت من المشاركين، ومتابعة أولياء الأمور، كان له الأثر الإيجابي في الوصول إلى المشاركة القوية، في الزيارات الميدانية للمرافق المختلفة، والمحاضرات التوعوية عن الدفاع المدني وخطر المخدرات، بمشاركة الشرطة المجتمعية، ومركز شرطة الرمس الشامل، إلى جانب المنافسات الرياضية المتنوعة في كرة القدم، بإقامة بطولة سمو الشيخ محمد بن سعود في شد الحبل، والتجديف، وكرة الطائرة، وركوب الخيل، والسباحة، والمسابقات التراثية.

وأضاف: وضعنا على عاتقنا تنفيذ جميع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات الفئات العمرية المختلفة، وندرك جيداً أهمية هذه الفعاليات في الاستفادة من كل الظروف التي تؤدي إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات والمحافظة على التراث.