شادويل تتقدم شركاء النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحظى سباق دبي الدولي للخيول العربية برعاية مميزة من كوكبة من ألمع المؤسسات الوطنية والدولية والتي ظلت تقترن بهذا الحدث الكبير، منذ أن جرى تطويره إلى مناسبة ترفيهية واجتماعية فريدة عام 2003.

ومن أبرز الرعاة إسطبلات شادويل العائدة لسمو راعي الحفل والواقعة في منطقة نيوماركت في بريطانيا، وتتكفل برعاية الشوط الرئيسي «دبي إنترناشونال ستيكس» بجائزة مالية هي الأعلى في بريطانيا وتبلغ 58 ألف جنيه إسترليني.

وتعزيزاً لحضورها الكبير في الحفل، تتكفل شادويل أيضاً برعاية سباق ج1 حتا إنترناشونال ستيكس للمهرات والأفراس بجواز مالية قدرها 35 إسترليني.

Advertisements

ويعتبر مضمار جبل علي، الشريك الدائم لإسطبلات شادويل حيث يواصل بناء على توجيهات راعيه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تدعيم مسيرة السباق منذ عام 2003، حيث يرعى الشوط الرابع «جبل علي زعبيل إنترناشونال»، والبالغ جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني، كما يقوم المضمار بتوزيع 2000 هدية لأول الواصلين إلى المضمار من الجماهير فضلاً عن سحوبات على عدة هدايا قيمة كالهواتف الذكية والساعات الفاخرة وغيرها. وترعى طيران الإمارات الشوط الافتتاحي ومجموع جوائزه 12 ألف جنيه إسترليني، وقد أسهمت الشركة في الترويج للسباق بشكل استثنائي، كما أنها تقوم بدعوة عدد كبير من الضيوف لحضور السباق. ويحظى الحفل المتميز بدعم كبير من سفارة الإمارات في لندن، وذلك منذ أن تحول إلى مهرجان عام 2003، وتولي السفارة الحدث اهتماماً كبيراً وتحرص على توجيه الدعوات للسفراء والدبلوماسيين وكبار الشخصيات لحضور السباق في كل عام، وستتكفل السفارة برعاية الشوط الثاني البالغ مجموع جوائزه 10 آلاف جنيه إسترليني.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني، من بين أبرز المؤسسات الوطنية، ويواصل دعمه المقدر للحفل كأحد أبرز الرعاة، حيث يتكفل برعاية الشوط الثامن، الذي تبلغ جائزته 8 آلاف إسترليني.

وتنضم «دبي ديفيلوبمنتس بريمير»، إلى ركب المؤسسات الراعية لهذا الحدث، حيث تتكفل برعاية الشوط السابع «دبي ديفيلوبمنتس بريمير هانديكاب ستيكس» البالغ جوائزه 10 آلاف إسترليني.