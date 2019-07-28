مباراة القمة 118: موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة

يستضيف يوم غد الأحد الموافق 27 يوليو 2019، استاد برج العرب، مباراة القمة رقم 118، بين قطبي الكرة في مصر ناديي الأهلي والزمالك، وذلك يأتي ضمن مباريات الجولة رقم 34 والأخيرة من مباريات الدوري الممتاز المصري، والذي حسمه الفريق الأحمر بشكل رسمي، وذلك بعد أن نجح في أن يتصدر ترتيب الدوري برصيد يبلغ 77 نقطة، يليه الزمالك برصيد نقاط 72 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تبدأ أحداث مباراة الأهلي والزمالك الساعة الثامنة مساء يوم غد الأحد، وعلى الرغم أن نتيجة المباراة لا يمكن اعتبارها إلا تحصيل حاصل، بعد أن قام الفريق الأحمر بحسم الدوري لصالحه بعد حصوله على 77 نقطة، إلا أن المباراة ذاتها مثيرة وهامة، حيث سيحاول النادي الأهلي أن يحقق فوزا في المباراة لتأكيد استحقاقه لدرع الدوري، بينما يسعى الزمالك إلى تحقيق فوزا معنويا بعد خسارته درع الدوري لهذا العام.

تشكيل الأهلي المتوقع

يحاول المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي أن يقوم بالتركيز على عدد من العناصر الأساسية بالفريق، والتي ساهمت بشكل كبير في الفوز على المقاولون العرب، ويعتمد لاسارتي على الحارس محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع أيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول بالإضافة إلى محمد هاني، أما بالنسبة لخط الوسط فمن المتوقع أن يدفع لاسارتي بكلا منعمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات، بينما يقود وليد ازارو الهجوم.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تذاع المباراة على شاشة قناة أون سبورت، وسوف يسبقها استوديوهات تحليلية.