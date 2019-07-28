شباب اليد يواجه البرتغال الأحد لتحديد صاحب المركز الثالث بمونديال إسبانيا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد شباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، مع نظيره البرتغالي، في الثانية ظهر غدٍ الأحد، في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في إسبانيا وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري.

كان منتخبنا قد خسر مساء اليوم من نظيره الفرنسي بنتيجة 37 - 35، فيما خسر المنتخب البرتغالي من نظيره الكرواتي بنتيجة 31 - 28، في إطار مباريات نصف نهائي البطولة المونديالية.

كان منتخبنا قد تأهل إلى المربع الذهبي عقب الفوز على النرويج في ربع النهائي بنتيجة (29-27).

وتضم قائمة المنتخب الوطني 16 لاعبًا وهم: "عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهري وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد".

وكان المنتخب قد حقق الفوز في مباريات الدور الأول أمام كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا وفرنسا، وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثانية، ليحقق الفوز على صربيا في ثمن النهائي ثم الفوز على المنتخب النرويجي في دور الثمانية.