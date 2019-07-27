هيئة الرياضة تدعو الأكاديميات غير المرخصة للتسجيل في مبادرتها قبل أول أغسطس

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

دعت الهيئة العامة للرياضة، السبت، الأكاديميات غير المسجلة في مبادرة التسجيل بهدف الترخيص عبر الموقع الخاص بذلك.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن آخر موعد للتقديم للتسجيل في مبادرة الترخيص هو يوم الخميس القادم 1 أغسطس.

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وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل التمهيدي بهدف ترخيص الأكاديميات الرياضية القائمة غير المسجلة، مضيفة “نسعى ونؤمن بأهمية ودور الأكاديميات ونعمل من أجل بناء منظومة تدريبية رياضية رائدة.\

وأتاحت رابطا للأكاديميات غير المرخصة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

gsa.gov.sa/ar/ourservices