شكرا لقرائتكم خبر عن التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، لقاء قمة الكرة المصرية، والذي يجمع القطبين الأهلي والزمالك، مساء غدٍ الأحد، بمنافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2018-2019.

وعلى الرغم من حسم الأهلي الدرع بفوزه في المباراة الماضية على حساب المقاولون العرب بثلاثية، إلا أن الفوز في لقاء القمة يبقى بطولة خاصة بين القطبين منذ قديم الأزل، ويستمر له طعم ومذاق خاص بين جماهير قلعتي الكرة في مصر.

وعلى مدار تاريخ لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري، أقيمت 17 مواجهة منها بمنافسات الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث سيطر التكافؤ على نتائجها، فحقق كل فريق الانتصار في 4 مباريات وهيمن التعادل على 9 مواجهات أخرى.

أول مباراة في القمة لُعبت بالجولة الختامية للدوري كانت في موسم 1949-1950 وحسم التعادل السلبي الموقف، وفي الموسم التالي 1950-1951 حقق الأهلي فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة حملت توقيع سيد متولي وأحمد مكاوي و«توتو»، ثم عاد التعادل ليهيمن على نتيجة قمة الجولة الأخيرة في موسم 1952-1953 بهدفين لكل فريق.

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ويتذوق الزمالك طعم الانتصار الأول في لقاء القمة بالجولة الختامية للدوري في إسدال الستار على موسم 1959-1960، بهدفين مقابل هدف وثنائية بيضاء شهيرة لخليل قدري، ويكرر الأمر في الموسم التالي 1960-1961 بنتيجة (3/1)، ويرد الأهلي في ختام موسم 1961-1962 بثلاثية نظيفة.

تعادل سلبي يحسم لقاء القمة موسم 1980-1981 في لقاء الجولة الأخيرة للمسابقة، ويستمر التعادل في فرض كلمته بلقاء موسم 1982-1983، وكذلك في موسم 1983-1984.

ويستعيد الزمالك نغمة الانتصارات في ختام الدوري موسم 1984-1985 وينتصر على الأهلي بثنائية طارق يحيي وكوارشي، ثم يحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما اللقاء الختامي لموسم 1985-1986.

وتبتسم الجولة الأخيرة للأهلي في قمة موسم 1986-1987 وينتصر على منافسه الأزلي الزمالك بهدفين تكفل النجم أيمن شوقي بتسجيلهما في الشباك البيضاء، وفي موسم 1994-1995 يكتفي القطبان بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما تخرج القمة سلبية في ختام موسم 1999-2000.

وشهدت المواسم الثلاثة الأخيرة مواجهة بين القطبين خلال إسدال الستار على منافسات الدوري الممتاز، كما هو عليه الحال في الموسم الجاري، فحسم التعادل السلبي قمة موسم 2015-2016، بينما حقق الشياطين الحُمر الانتصار في موسم 2016-2017 بهدفين دون رد، قبل أن يحسم أبناء القلعة البيضاء لقاء الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

ترى.. هل سيحقق أحد القطبين انتصاره الخامس خلال تاريخ مواجهات القمة بالجولة الأخيرة للدوري في موقعة برج العرب، أم سنشاهد تعادلًا للمرة العاشرة؟.