شكرا لقرائتكم الزمالك يراوغ "بيراميدز" بورقة إبراهيم حسن للحصول على أفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل مسئولو نادى الزمالك، رغبة نظرائهم بنادى بيراميدز فى الحصول على خدمات إبراهيم حسن صانع ألعاب الفارس الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لتسهيل التفاوض حول ضم القلعة البيضاء لمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب بيراميدز .

ودخل الزمالك فى مفاوضات قوية مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات قفشة مستغلين رغبة بيراميدز فى ضم إبراهيم حسن، لتسهيل المفاوضات بين الطرفين.

كان مسئولو بيراميدز قد أنهوا اتفاقهم مع الزمالك من أجل ضم إبراهيم حسن بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، بعدما أصر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز علي ضم اللاعب من القلعة البيضاء نظرًا لدرايته الكافية بإمكانياته ومهاراته منذ أن كانا فى الإسماعيلى.

وكان قفشة قد أعلن رغبته في اللعب للأهلي إلا أنه أكد للمقربين منه أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات الأهلي لضمه لن يمانع في الانتقال للزمالك والذي ستكون فرصته في حجز مكان في تشكيلته الاساسية كبيرة.