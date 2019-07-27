شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعد جماهيره بتقديم مستوى جيد فى النسخة الجديدة بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى عن سعادته باختيار الفريق فى النسخة الجديدة لكأس محمد السادس للاندية الأبطال “البطولة العربية” للمرة الثانية على التوالى. واسفرت القرعة التى اقيمت بالمغرب عن وقوع الدراويش فى مواجهة مع بطل ليبيا “اهلى بنى غازى” حيث تقام المباراة الأولى فى الإسماعيلية والثانية على ملعب الأخير. وأضاف فى تصريحات عقب اجراء القرعة :”الإسماعيلى قدم بطولة جيدة الموسم الماضى وودع بركلات الجزاء من هنا بالمغرب ونعد الجميع بأداء ونتائج أفضل بالنسخة الجديدة”. واستكمل :”اختيار الاتحاد العربى لنا مجددا يبث لدى جميع أعضاء الفريق اصرار وحماس من أجل نكون على قدر تلك الثقة وارضاء طموحات الجماهير بتحقيق نتائج مميزة”. وأتم حديثه :”فريق أهلى بنى غازى قوى للغاية وسنقدم أفضل ما لدينا فى المباراة من أجل حصد بطاقة العبور للدور التالى بالبطولة”.

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