شكرا لقرائتكم سموحة يستغل ورقة أبو جبل لضم حارس الزمالك الشاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل مسئولو نادي سموحة رغبة الزمالك في ضم محمد أبو جبل حارس مرماه في كورقة ضغط لضم عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأبيض بشكل نهائى بالإضافة إلى مقابل مادى، من أجل الموافقة على بيع أبو جبل حارس للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أبو جبل تواجد فى الزمالك مساء أمس برفقة وكيلى أعماله ميدو حزين وسيد مرعى وذلك بعد استقرار إدارة النادى الأبيض على إتمام صفقة ضمه بجانب ضم محمد عواد من الإسماعيلى ليشكل أبو جبل وعواد ومحمد صبحى ثلاثى حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد.

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عرض الزمالك على إدارة سموحة الحصول على مقابل مادى بالإضافة لخدمات عمر صلاح لمدة موسم على سبيل الإعارة، إلا إن إدارة سموحة تسعى لضم عمر صلاح بشكل نهائى وليس على سبيل الإعارة.

قال رئيس سموحة، على موقع "فيس بوك"، إن سموحة سيتقدم بشكوى ضد الزمالك الذى حصل على توقيع أبو جبل، وكذلك الحارس، قائلا، "اللاعب مسجل بالنادى وعقده ممتد، وذلك مخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروى وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى".