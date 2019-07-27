شكرا لقرائتكم انجاز جديد لمنتخب القوس والسهم في بطولة سويسرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح لاعبو المنتخب المصري فى تحقيق انجازا جديدا في بطولة المركز الدولي بسويسرا "المرحلة الثانية" والتي اختتمت منافساتها اليوم، ونجحت بعثة المنتخب في تحقيق الأرقام المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة، ويتبقى حجز المقاعد المتأهله في البطولة الأفريقية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.

و فاز يوسف طلبه بالميدالية الذهبيه في منافسات برصيد 668 نقطة محققا رقم أفريقي جديد، في حين فاز شريف أشرف بالميدالية الفضية برصيد 660 نقطة.

وفي منافسات السيدات فازت ريم من منصور بالميدالية الذهبية برصيد 619 نقطة في حين فازت أمل اسماعيل بالميدالية الفضية برصيد 617 نقطة، وحققت ميرا الشماع الميدالية البرونزية برصيد 607 نقطة، وسجلوا الأرقام المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو.

وشارك المنتخب المصري ب9 لاعبين ولاعبات هم يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء الدين علي وعلي هاني وريم منصور وأمل اسماعيل وميرا الشماع وهانيا فوده وندى عزام، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بنتائج المنتخب في بطولة سويسرا، ووجه التهنئة للاعبين على الفوز.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية التهنئة للمنتخب بعد الفوز بالبطولة، ووجه اتحاد القوس والسهم الشكر للثنائي على دعمهم الدائم للاعبين واللاعبات .

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وعقب انتهاء البطولة انتظم المنتخب في معسكر بسويسرا ينظمه الاتحاد الدولي للقوس والسهم كمنحة للاعبين لتجهيزهم للبطولات المقبلة سواء الأفريقية أو العربية ودورة الألعاب الأولمبية.



القوس والسهم

القوس والسهم

القوس والسهم