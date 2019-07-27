شكرا لقرائتكم هل نقل الأهلى درع الدورى لبرج العرب للاحتفال فى القمة؟.. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لدولاب بطولات النادى الأهلى بدون وجود درع الدورى المصرى تمهيدا للاحتفال به فى القمة 118 المقرر لها غدا على ملعب برج العرب.

وأكد مصدر مسئول بالنادى الأهلى لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لنقل درع الدورى من الجزيرة إلى برج العرب لاحتفال به فى قمة الأهلى والزمالك.

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كان الأهلى قد طلب تسلم درع بطولة الدوري الممتاز هلى هامش لقاء القمة ولكن الطلب قوبل بالرفض من اتحاد الكرة.

يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة المقرر لها اليوم الأحد فى القمة 118 المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.