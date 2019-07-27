شكرا لقرائتكم مصيلحى: سعيد بابتعاد الاتحاد عن مواجهة فرق شمال أفريقيا بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادتة بإدراج فريقه ضمن التصنيف الأول و بمواجهة العربى الكويتى ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة العربية ( كأس محمد السادس ) خلال القرعة التى جرت اليوم بمدينة الرباط فى المغرب.

وأضاف محمد مصيلحى خلال تصريحات صحفية أن الابتعاد عن مواجهة بعض فرق شمال أفريقيا فى ذلك الوقت مناسبا للغاية ولديه الثقة الكبيرة فى لاعبيه و الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف متمنيا تحقيق إنجاز أكبر من الموسم الماضى .

وحضر عبد الجليل أمام مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى مندوبا لحضور قرعة دور الـ32 من البطولة العربية ( كأس محمد السادس ) بمدينة الرباط فى المغرب .

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ويواجه نادي الاتحاد السكندري نظيره العربي الكويتي ، ضن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للموسم الجديد، وجاء ذلك خلال مراسم قرعة البطولة العربية في الموسم الجديد المقامة في العاصمة المغربية "الرباط"، اليوم السبت، تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية".

وتوج النجم الساحلى التونسى بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ويشارك من مصر في البطولة العربية من الموسم الجديد، ناديا الإسماعيلي والإتحاد السكندري فقط.