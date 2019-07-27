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جدة - عمرو شويل تنطلق مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غداً (الاحد) على ستاد برج العرب منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الاهلي و الزمالك

فى تمام الساعة الثامنة مساء ينطلق موعد مباراة الاهلى والزمالك على ملعب برج العرب فى ختام مباريات موسم 2018/ 2019، وهي مباراة تعد "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الاهلي لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على المقاولون العرب، إلا أن مباراة الليلة تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج ، بينما يتطلع الزمالك لتحقيق إنتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدوري.

موعد مباراة الاهلي و الزمالك

موعد مباراة الاهلى والزمالك حيث قبل انطلاق القمة 118 هناك العديد من اللاعبين اللذين ارتدوا قميص الأهلى والزمالك واستطاعوا أن يهزوا شباك القطبين ويأتى على رأسهم عبد الكريم صقر الذى سجل 17 هدفا بقميص الأهلى والزمالك.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى الدورى حيث يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى المباراة المقرر لها غدًا الأحد فى القمة 118 المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الاهلي و الزمالك

الأهلى حسم درع الدروى الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ووصوله إلى النقطة 77 بفارق 5 نقاط عن وصيف الدورى الزمالك لتصبح مواجهة القمة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين.

موعد مباراة الاهلي و الزمالك

يسعى الأهلي إلى الفوز ليكون مسك الختام لجماهيره بعد أيام قليلة من إهدائهم درع المسابقة، فيما يحلم الزمالك صاحب الوصافة برصيد 72 نقطة بمُصالحة جماهيره من خلال تحقيق الفوز بالقمة كونها تعتبر بطولة خاصة.