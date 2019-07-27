الحزم يواجه سيوفوك المجري ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض الحزم ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري حالياً في سلوفينيا، عندما يواجه سيوفوك المجري يوم الأحد. ولعب الحزم مباراته الأولى أمام أتلتيك بارادو الجزائري وخسر بثلاثية نظيفة. ووقع الحزم مع عدد من اللاعبين تدعيما لصفوفه قبل منافسات الموسم المقبل، كالسنغالي إبراهيما تانديا والمغربي إدريس فتوحي وعبدالرحمن اليامي ومنصور حمزي.

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