قرار من اتحاد الكرة بخصوص تسليم درع الدوري للأهلي

اعلن اتحاد كرة القدم عن قراره بعدم تسليم درع بطولة الدوري الممتاز إلى النادي الأهلي بعد مباراته أمام نادي الزمالك، حيث أن المباراة من المقرر أن تقام يوم غد الأحد، والمباراة من ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

حيث أن اتحاد الكرة صرح بأنه سيتم تنظيم حفل لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، بالإضافة إلى اختيار أثناء الحفل افضل لاعب وافضل مدرب وافضل حارس مرمي أثناء موسم الدوري الممتاز، وتعتبر مواجهة فريق نادي الأهلي لنادي الزمالك تحصيل حاصل فقد تم تتويج النادي الأهلي بطل الدوري للعام الحالي، حيث تقام المباراة على استاد برج العرب.