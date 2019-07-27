الكولومبي برنال يضمن لقب طواف فرنسا نظريا

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ضمن الكولومبي إيغان برنال نظريا الفوز بلقب النسخة السادسة بعد المئة من طواف فرنسا للدرجات الهوائية، ليصبح أصغر متوج بعد فترة الحرب العالمية الثانية، اثر صموده في المرحلة 20 قبل الاخيرة السبت في ظل تراجع المتصدر السابق الفرنسي جوليان ألافيليب إلى المركز الخامس.

ويبقى لدراج فريق إينيوس البالغ 22 عاما قطع مسافة 128 كلم منبسطة الاحد بين رامبوييه وباريس للوصول الى جادة الشانزيليزيه، كي يضيف لقب السباق الى الشهير الى تتويجه هذا العام في سباقي باريس-نيس وطواف سويسرا.

وقال برنال "يتعين علي الوصل-ول الى باريس، الامر لا يصدق".

تابع الدراج الذي سيصبح اول كولومبي يحرز اللقب "انا اكثر هدوءا الان. ساحتاج لعدة ايام كي ادرك ماذا حصل هنا".

وكان المنظمون قد أعلنوا الجمعة تقليص مسافة المرحلة إلى 59 كلم بين ألبيرفيل وفال تورنس بسبب حالة الطرقات والانهيارات الارضية. وكانت مسافة المرحلة، الأخيرة على جبال الألب، 130 كلم.

وحسم الايطالي المخضرم فينتشنزو نيالبي، حامل لقب 2014، المرحلة قبل الاخيرة بصعوبة في الامتار الاخيرة وعلى ارتفاع 2365 مترا في منتجع التزلج، في ظل تراجع ألافيليب الذي تصدر السباق لفترة 14 يوما قبل تنازله عنها الجمعة في مرحلة تم اختصارها أيضا بسبب عاصفة من البرد.

وتراجع ألافيليب في آخر 14 كيلومترا من المركز الثاني في الترتيب العام الى الخامس.

واستفاد من تراجع ألافيليب البريطاني غيراينت توماس حامل اللقب الذي يتشارك قيادة فريق إينيوس مع برنال والهولندي ستيفن كروسيفييك والالماني إيمانويل بوخمان الذين تقدموا بين المركزين الثاني والرابع.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العشرين:

1. الايطالي فينتشنزو نيبالي 1:51.53 ساعة معدل سرعة 32,2 كلم/ساعة

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2. الاسباني اليخاندرو فالفيردي بفارق 10 ثوان

3. الاسباني ميكل لاندا بفارق 14 ثانية

4. الكولومبي إيغان برنال بفارق 17 ثانية

5. البريطاني غيراينت توماس بفارق 17 ثانية

- الترتيب العام:

1. الكولومبي إيغان برنال 79:52.52 ساعة

2. البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:11 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1:31 د

4. الألماني إيمانويل باخمان بفارق 1:56 د

5. الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 3:45 د