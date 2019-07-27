شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز موسيس لقيادة الهجوم فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى لمصر المقاصة النيجيرى أودو موسيس مهاجم الفريق الذى تعاقدت معه إدارة النادى قادما من حرس الحدود لقيادة هجوم الفريق الفيومى فى الموسم المقبل خاصة وأن مصير المهاجم الأساسى الغانى جون أنطوى أصبح مجهولا فتارة يقترب من الرحيل وتارة أخرى يؤكد استمراره مع الفريق وهو ما أدى لوجود حالة من التذبذب فى مستواه الفنى .

ويؤدى موسيس مستويات جيدة مع المقاصة منذ قدومه وظهر ذلك خلال المباريات الودية التى خاضها اللاعب مع الفريق ، وأظهر فيها مستويات جيدة نال عليها استحسان الجميع ، فى الوقت الذى مازال جون انطوى يبحث عن مصيره فى ظل رغبته الأكيدة على الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميريكاتو الصيفى الحالى

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كانت إدارة المقاصة قد رحبت فى السابق برحيل انطوى لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه ، إلا أن محمد عبد السلام رئيس النادى طالب اللاعب بتجهيز عرض يليق بإمكانياته الفنية للموافقة على رحيله وهو ما تفهمه اللاعب وطالب من وكيله بسرعة إحضار عرض رسمى للرحيل .

ورغم اقتراب اللاعب من الرحيل إلى الزمالك بعدما حصل على مقدم التعاقد اول امس ، إلا أن الصفقة توقفت نظرا لرغبة المهاجم الغانى فى الحصول على مليون و300 ألف دولار فى الموسم وهو ما اعتبره مسئولو الزمالك مبلغ مغالى فيه خاصة بعد علمهم بأن المهاجم الغانى يحصل على 300 ألف دولار مع مصر المقاصة .