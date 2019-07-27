شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معسكر منتخب السويس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اضطر الجهاز الفني لمنتخب السويس بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، لتأجيل معسكر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية إلى ما بعد عيد الأضحي المبارك و الذي كان مقرر بدايته في الرابع من أغسطس و ذلك نظرا" لإنشغال الأكاديمية بأعمال الصيانة .
و قد يمتد التأجيل حتي يوم 24 أغسطس القادم وهو الموعد المقترح لاسيما وأن الموسم الجديد للقسم الثاني من المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر القادم مما يتيح وقت كافى أمام الفريق .
من ناحية يلتقي منتخب السويس مع فريق عجمان الإماراتي يوم الإثنين القادم بالقاهرة ، ويبحث ميمي عبد الرازق عن مباريات ودية أخري بالقاهرة نهاية الأسبوع قبل منح اللاعبين أجازة عيد الأضحي .
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل معسكر منتخب السويس بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.