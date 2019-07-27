شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معسكر منتخب السويس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اضطر الجهاز الفني لمنتخب السويس بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، لتأجيل معسكر الأكاديمية البحرية بالإسكندرية إلى ما بعد عيد الأضحي المبارك و الذي كان مقرر بدايته في الرابع من أغسطس و ذلك نظرا" لإنشغال الأكاديمية بأعمال الصيانة .

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و قد يمتد التأجيل حتي يوم 24 أغسطس القادم وهو الموعد المقترح لاسيما وأن الموسم الجديد للقسم الثاني من المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر القادم مما يتيح وقت كافى أمام الفريق .

من ناحية يلتقي منتخب السويس مع فريق عجمان الإماراتي يوم الإثنين القادم بالقاهرة ، ويبحث ميمي عبد الرازق عن مباريات ودية أخري بالقاهرة نهاية الأسبوع قبل منح اللاعبين أجازة عيد الأضحي .