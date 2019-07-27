شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة ذهبية أمام شباب اليد فى الزحف إلى البرونزية عبر بوابة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس فرصة قوية فى التتويج بالميدالية البرونزية خاصة فى ظل مقابلته لمنتخب البرتغال فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم المقام فى أسبانيا .

وتأتى قوة فرص مصر فى ظل إمتلاكها قوة الهجوم المرتد و الخاطف فى مقابل تميز حارس البرتغال بشكل جيد فى هذه البطولة ، لا سيما و أن الجهاز الفنى للمنتخب سيشرح نقاط القوة و الضعف للمنافس بالفيديو قبل مواجهة الغد .

كما أن نقاط القوة و الضعف فى المنتخب البرتغالى واضحة منذ انطلاق البطولة ، خاصة أنه يتميز بسرعة و حرية الحركة و هو ما يقابله نفس المميزات بشباب الفراعنة و الذى ظهر بقوة فى جميع اللقاءات .

منتخب شباب اليد يجب الا يعطى فرصة للاعب الدائرة فى منتخب البرتغال مع العمل على إرهاق الخصم بالهجوم المرتد الذى يتميز به الفراعنة.

كما أن مصر تمتلك مدير فنى قوى صاحب خبرات قوية مع المنتخبات والأندية، مقابل إمتلاك البرتغال مدرب وطنى أيضا و سبق و تولى المهمة لفنية لمنتخب سيدات تونس فى 2015 .



ينافس شباب فراعنة اليد على البرونزية بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 35 / 33 ، بينما تلقى منتخب البرتغال الخسارة من كرواتيا بنتيجة 31 / 28.

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شباب اليد



منتخب مصر



جانب من اللقاء



حماس نجوم المنتخب



