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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريبات بدنية شاقة فى دجلة ثالث أيام الإعداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق وادى دجلة، تدريبات بدنية شاقة فى ثالث أيام فترة الإعداد التى انطلقت مساء الخميس الماضى، على ملعب النادي بالمعادى فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.
كما حرص اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على تقسيم اللاعبين لمجموعات مع خوض بعض التدريبات بالكرة، ويستعد دجلة لخوض عدد من المواجهات الودية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.
المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل تنفيذه فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.
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