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صور.. تدريبات بدنية شاقة فى دجلة ثالث أيام الإعداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق وادى دجلة، تدريبات بدنية شاقة فى ثالث أيام فترة الإعداد التى انطلقت مساء الخميس الماضى، على ملعب النادي بالمعادى فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

كما حرص اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على تقسيم اللاعبين لمجموعات مع خوض بعض التدريبات بالكرة، ويستعد دجلة لخوض عدد من المواجهات الودية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

 

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المدير الفنى لوادى دجلة كان قدم للاعبيه برنامجًا غذائيًا وبدنيًا من أجل  تنفيذه  فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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