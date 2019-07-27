شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى : مواجهة الاتحاد أمام العربى الكويتى متوازنة وسعيد بالتصنيف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادتة بادراج لبفريق السكندرى ضمن التصنيف الأول و بمواجهة فريق العربى الكويتى ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة العربية ( كأس محمد السادس ) خلال القرعة التى جرت اليوم بمدينة الرباط فى المغرب.

وأضاف محمد مصيلحى خلال تصريحات صحفية أن الابتعاد عن مواجهة بعض فرق شمال أفريقيا فى ذلك الوقت مناسبا للغاية ولديه الثقة الكبيرة فى لاعبيه و الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف متمنيا تحقيق إنجاز أكبر من الموسم الماضى .

وحضر عبد الجليل أمام مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى مندوبا لحضور قرعة دور الـ32 من البطولة العربية ( كأس محمد السادس ) بمدينة الرباط فى المغرب .

ويواجه نادي الاتحاد السكندري نظيره العربي الكويتي ، ضن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية للموسم الجديد، وجاء ذلك خلال مراسم قرعة البطولة العربية في الموسم الجديد المقامة في العاصمة المغربية "الرباط"، اليوم السبت، تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية".

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