شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 27/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الزمالك غداً فى بطولة الدوري العام.

جلسات مكثفة فى الأهلي لإعلان قائمة الراحلين عقب مباراة الزمالك

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات مكثفة من أجل الانتهاء من قائمة الفريق وإعلانها عقب مباراة الزمالك غدا الأحد.

وتأتي جلسات مسئولو الاهلي بعدما طالب أكثر من لاعب لا يُشارك مع الفريق بضرورة منحه قرار الاستغناء للانتقال لأى نادً أخر خاصة وأنهم لا يُشاركون مع الفريق طوال الموسم الجاري.

مستبعدو الأهلى يتدربون فى التتش وعمار حمدى يشارك بالمران

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغائبون عن معسكر الفريق المقام فى الإسكندرية، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، واشتمل المران على جانب بدنى وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذى أعده اليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة في الدوري.

الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة فى برج العرب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم استعداده لمواجهة الزمالك التى تقام مساء غد على استاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى العام للموسم 2018-2019، والذى توج الأهلى بلقبه رسمياً بعد الفوز على المقاولون العرب.

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم فى برج العرب، والذى يشتمل على جانب خططى وبعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفنى فى تنفيذها خلال مواجهة الزمالك.

الأهلى يمنح إكرامى راحة وبرنامج لتجهيز نيدفيد ومحمد محمود

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حصل شريف إكرامى، حارس الأهلى، على راحة من التدريبات التأهيلية التى يخضع لها داخل مقر النادى بالجزيرة، للتعافى بشكل نهائى من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ووفقا للبرنامج التأهيلي، يعود شريف إكرامى للمران الجماعى فى فترة أقصاها أسبوعين، بعد الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.

وخضع شريف إكرامى لجراحة فى الركبة بألمانيا، واطمأن على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذى أجرى له الجراحة ويخوض الحارس المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى.

وليد أزارو: لن أرحل عن الأهلى.. ومكمل مشوار البطولات

كشف المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتباط اسمه بالرحيل لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أن القائمة الحمراء تضم 5 لاعبين أجانب فى الوقت الحالى.

وقال أزارو لليوم السابع، "لن أرحل عن الأهلى فى الصيف، إن شاء الله سأستكمل مسيرتى مع الفريق الأحمر بالموسم المقبل وحصد البطولات".