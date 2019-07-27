شاهد أول تعليق من فريدة عثمان بعد حصد برونزية بطولة العالم للسباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت البطلة المصرية فريدة عثمان المتوجه مؤهرا ببرونزية بطولة العالم للسباحة، على توجيه الشكر للجماهير المصرية على الدعم والمساندة لها خلال مشوار البطولة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.
ونشرت فريدة عثمان فيديو وجهت فيه الشكر للجماهير وأعربت عن سعادتها بتحقيق انجاز رياضي لمصر، كما طمأنت البطلة المصرية متابعيها حول ما أشيع مؤخرا عن اصابتها وأكدت انها في حال أفضل بعد منافسة شاقة في البطولة.
تمكنت السباحة العالمية فريدة عثمان في الفوز بالميادلية البرونزية ببطولة العالم في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47.
وتأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية.
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