شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يلاقى البرتغال لتحديد برونزية مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى منتخب شباب اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره البرتغالى فى الثانية ظهر غدا الأحد فى مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى كأس العالم المقام فى أسبانيا .

و خسر منتخب شباب اليد فى لقاء نصف النهائى من فرنسا بنتيجة 35 / 33 ، بينما خسر منتخب البرتغال من كرواتيا بنتيجة 31 / 28 .

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و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .

و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع و الحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الثالث و الرابع ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .