شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن استاد برج العرب مباراة القمة رقم 118 بين قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى القمة

تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مسساء غدًا الأحد، ورغم كونها مباراة القمة "تحصيل حاصل" بين الفريقين بعدما حسم الاهلي لقب الدوري في الجولة الماضية إلا أن مباراة الليلة تبقي هامة ومثيرة بإعتبار أن مباريات القطبين دائماً ما تمثل بطولة خاصة كما أن الاهلي يسعى لتأكيد فرحة بالتتويج فيما يتطلع الزمالك لتحقيق إنتفاضة واستعادة الكبرياء المفقود عقب خسارة الدري.

لاسارتى يركز على الأساسيين فى مواجهة الزمالك

ويركز الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على العناصر التي دفع بها بشكل اساسي في مواجهة المقاولون العرب والتي حسم بعدها لقب الدوري، تمهيدا للاعتماد عليهم في مباراة القمة امام الزمالك غدا.

ويعتمد لاسارتي خلال التدريبات الأخيرة على كلآ من الحارس محمد الشناوي ورباعي الدفاع علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعه ومحمد هاني، وفي الوسط الخماسي عمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات علي ان يقود الهجوم المغربي وليد ازارو، كما يدخل احمد فتحي وصالح جمعة دائرة حسابات الجهاز الفني تمهيدا للاعتماد عليهما ايضا في المباراة غدا.

Advertisements

محاضرة بالفيديو للاعبو الزمالك وتحذير من معلول

عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه عرض خلالها بعض اللقطات المسجلة لمباريات الأهلى، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف بصفوف المارد الأحمر.

وحرص المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول مفاتيح لعب الأهلى، وكيفية التعامل معها، مؤكدًا أن جبهة التونسى على معلول ستكون الأخطر على مرمى الأبيض، ويجب مراقبة اللاعب طوال الـ 90 دقيقة، وعدم منحه فرصة الاختراق.

القنوات الناقلة لمباراة القمة 118

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، على شاشة ON Sport.