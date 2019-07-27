شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل أفشة للأهلى أم الزمالك؟.. الاشتباك قائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية تصدر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب بيراميدز للأحداث بعد دخول الأهلى والزمالك فى منافسة حول ضمه لتعزيز الخط الأمامى فى الموسم الجديد وفى التقرير التالى نستعرض أبرز الكواليس الخاصة بالصفقة ومدى إمكانية انتقاله لأحد القطبين من خلال الإجابة على عددا من التساؤلات التى تصدرت ذلك الأمر والتى جاءت فى ذهن جماهير القطبين.

هل يرغب بيراميدز فى انتقال أفشة للأهلى أم الزمالك؟

ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لديه رغبة مؤكدة فى انتقال أفشة إلى الزمالك حتى يحصل فريقه على خدمات إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى تم التوصل معه لاتفاق حول ضمه بعد انتهاء فريقه من القمة 118 أمام الأهلى التى ستقام غداً الأحد فى ختام بطولة الدورى الممتاز.

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ويرى ديسابر إن إبراهيم حسن من أفضل اللاعبين بالدورى المصرى بعدما تدرب تحت قيادته من قبل فى الإسماعيلى وتأتى رغبته فى ضم اللاعب، فى ربط انتقال أفشة إلى الزمالك بإتمام صفقة إبراهيم حسن.

وماذا عن إدارة بيراميدز؟

إدارة بيراميدز لديها رغبة فى حسم الصفقة لصالح العرض الأفضل من الناحية المالية وكذلك التعويض الفنى المناسب فى الصفقة بالحصول على أحد لاعبى القطبين ولكن يأتى تكثيف الزمالك للمفاوضات حول ضم اللاعب بمثابة مؤشر إلى إمكانية حسم الصفقة بعد القمة بشكل رسمى لصالح أحد الناديين ولكن تأتى رغبة اللاعب أيضا لها عوامل كثيرة فى حسم اتجاه الصفقة.

وماذا عن رغبة أفشة؟

وفقا لمصدر مقرب من أفشة أوضح لـ"الخليج 365" إنه متواجد حالياً مع بيراميدز وأنهى بالفعل اتفاقه مع الأهلى حول ضمه ويرغب فى تنفيذ ذلك الاتفاق، ولكن يرى إن على مسئولى القلعة الحمراء التحرك بصورة أكبر لحسم صفقة ضمه خاصة مع تحركات الزمالك للتواصل معه لتغيير وجهته إلى قلعة ميت عقبة وذلك بالتواصل مع مسئولى بيراميدز لحسم الصفقة.