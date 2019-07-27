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شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر عبر تويتر لـ شباب اليد : عملتوا اللى عليكوا و زيادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الأحمر نجم منتخب مصر و نادى الزمالك على الإشادة بمنتخب الشباب بالرغم من الخسارة أمام فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 فى كأس العالم بأسبانيا .
و وجه الأحمر رسالة لمنتخب شباب اليد عبر تويتر قائلا : " هارد لك لشبابنا الابطال عملتوا اللى عليكوا وزيادة و شرفتونا و إغن شاء الله البرونزية بتاعتكم و لو لقدر الله محصلش نصيب .. أداء مشرف و مميز .. نجوم كبار شرفتونا و شرفتم بلدكم .
و ينتظر منتخب شباب اليد الخاسر من لقاء البرتغال و كرواتيا لمواجهته غدا الأحد على الميدالية البرونزية .
أحمد الأحمر
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