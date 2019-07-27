شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخوض 4 مباريات ودية بداية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق غزل المحلة سلسلة مبارياته الودية استعدادا لدورى القسم الثانى بأربع مباريات متدرجة المستوى فى شهر أغسطس يستهلها بمواجهة مركز شباب بداوى فى الأول من أغسطس ، ثم مواجهة نبروه فى الرابع من ذات الشهر .

وفى السادس من أغسطس يلتقى المحلة مع نبروه على أن يختتم سلسلة مواجهاته الأولى أمام الزرقا فى الثامن من من نفس الشهر .

كان غزل المحلة بقيادة خالد عيد فى التعاقد مع 14 لاعبا دفعة واحدة مثل محمد العربى مهاجم القناة وعادل فكري، لاعب المنصورة، وعمار محسن، ومحمد فتح الله ومحمد ممدوح كيمو ثلاثى شبين، ومصطفى عبدالستار حارس بنى سويف