فيديو.. أوسة يستعين بـ"كرة راكيت" لتنفيذ خطة مدرب دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان محمد عبد المنصف "أوسة" حارس وادى دجلة، بـ"كرة راكيت" لخوض مرانا فى جيمانزيوم الفريق، ضمن استعدادات الفريق الدجلاوى لخوض منافسات الموسم القادم. وجاء استعانة أوسة بتلك الكرة من أجل زيادة التحكم فى الكرة خاصة لاعتماد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق على الحارس فى بناء الهجمة ويرفض المدرب اليونانى بناء الهجمة بكرات طولية مرتفعة لذلك يحرص على قيام أوسة بتدريبات خاصة لزيادة دقة تمريراته ومنها تدريب خاص بتلك الكرة. Advertisements وانطلقت أول أمس الخميس، مرحلة إعداد فريق وادى دجلة تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس استعدادا للموسم الكروى الجديد وحرص ماجد سامى مالك وادى دجلة، على حضور انطلاق فترة الإعداد من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم لانطلاقة جيدة لتحقيق طموحات النادى والإدارة وكان الجهاز الفنى لدجلة قسم اللاعبين لمجموعتين من أجل الخضوع لاختبار القياسات خلال الفترة الماضية.

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