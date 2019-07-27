محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
لم تتحدد الوجهة المقبلة للاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب نادي بيراميدز حتى الآن، في ظل وجود صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك من أجل الحصول على توقيعه.
وبحسب ما أكده مصدر مقرب من اللاعب -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن أفشة يرغب في الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الحالية.
وأوضح المصدر أن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تكمل المفاوضات حتى نهايتها مع مسؤولي بيراميدز.
المصدر كشف ليلا كورة عن التفاصيل المالية الخاصة بالتفاوض بين الأهلي وبيراميدز، حيث قلل الأخير من طلباته المادية لإتمام الصفقة لتصبح 30 مليون جنيه مصري.
إلا أن الأهلي يطمح لتقليص المقابل المادي مرة أخرى بعد أن طلب بيراميدز في البداية الحصول على 35 مليون جنيه مصري، على أن ينتقل لاعبه، محمد شريف، ضمن الصفقة على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.
مصدر آخر لكن داخل نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه أيضًا- أكد ليلا كورة، أن ناديه دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضم اللاعب أيضًا، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائي لإتمام الانتقال.
بيراميدز طلب الحصول على خدمات إبراهيم حسن من الزمالك بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهو ما وافق عليه مسؤولي القلعة البيضاء، مع محاولات للتوصل لاتفاق مع أفشة.
ويسعى مسؤولو الزمالك لعقد جلسة مع أفشة مساء اليوم، السبت، في مقر القلعة البيضاء من أجل الاتفاق معه حول تفاصيل عقده، إلا أن رغبة اللاعب تقف عائقًا أمام عملية الإتمام.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر الأهلي والزمالك لضم أفشة؟.. ورغبة اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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