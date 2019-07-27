القمة 118.. هدف غريب وقمة خاوية في نوادر لا تتكرر بمواجهات الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.

ولا تخلو مباريات القمة بين الأهلى والزمالك من الأحداث المثيرة والنوادر التي تظل عالقة في أذهان جماهير القطبين.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المشاهد والوقائع النادرة التي شهدها مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

الاشادة بالمنافس

حيث يُشيد لاعب الزمالك على المدير الفنى المنافس اثناء المباراة ناردة من النوادر التى لا تكرر كثيراً فى مثل هذه المباريات.

جمال حمزة أحد ابرز المواهب فى الزمالك قام بتحية مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى بين شوطى مباراة القمة موسم 2007-2008 للتكتيك الذى استخدمه.

القمة الخاوية

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القمة الأضعف من ناحية الحضور الجماهيرى كانت فى الدور الأول لموسم 2006-2007 بسبب قرار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك برفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 40 جنيه وهو اربعة أضعاف سعرها العادي فى هذا الوقت مما تسبب فى احجام الجماهير عن الحضور فى المباراة وتظهر مدرجات استاد القاهرة خاوية فى نادرة من نوادر القمة.

هدف غريب

سيظل هذا الهدف هو الأغرب بدون منازع فى مباريات القمة ، البطل كان حمدي جمعة لاعب الأهلى الذى سجل فى الزمالك موسم 78 -79 بقدمه اليمنى الذى ارتدي فيها حذاء القدم اليسري كما قال حارس عامل غرفة ملابس الأهلي.

فتحي ومدرب الزمالك

استغل أحمد فتحي علاقته القوية بحسن شحاتة المدير الفنى للزمالك ووقف يستمع إلى التعليمات الفنية التى يطلبها الأخير من أحمد جعفر ، مشهد لم يتكرر كثيراً فى مثل هذه المباريات الجماهيرية.

المشاغب

لعب فى الأهلى ولعب فى الزمالك طرد بقميص الناديين وبسبب عنف بدون كرة ، إنه ابراهيم سعيد المثير للجدل