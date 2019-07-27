القمة 118.. أشهر الأخطاء الفادحة فى مواجهات الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في ختام منافسات الدوري العام للموسم 2018-2019، والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.

ولا تخلو مباريات القمة بين الأهلى والزمالك من الأحداث المثيرة والأخطاء التي تسببت في أهداف للفريق المنافس.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الأخطاء التي شهدتها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك عبر تاريخها.

الاعتداء على حسام حسن

عاد البرتغالي مانويل جوزيه موسم 2003-2004 بعد اخفاق مواطنه أوليفرا ، 11 انتصار متتالي جعلته يقترب من الزمالك قبل القمة 93 إلا أن الخطأ الذى ارتكبه أحمد السيد بإعتداءه على حسام حسن بدون كرة منح البرتغالي خسارته الثانية والأخيرة من الزمالك والوحيدة لأبو تريكة فى مباريات القمة.

خطأ غانم سلطان

Advertisements

كاد أن يحقق الزمالك فوزه على الأهلى تحت قيادة العميد ، تقدم الأبيض 3 مرات إلا أن رأسية خاطئة من أحمد غانم سلطان مهدت للأهلى هدف قاتل وكتب الفصل الأخير فى نهاية علاقة غانم بناديه الأم.

تمريرة عبد الله

أحد أبرز الأخطاء القاتلة بمباريات القمة كان بطلها محمد عبد الله لاعب الزمالك فى هذا الوقت بعد أن مرر كرة بالخطأ إلى جيلبرتو ليوزعها الأخير إلى مواطنه فلافيو ليسجل فى الزمالك عام 2008 بدورى أبطال افريقيا وتنتهي المباراة لصالح الأحمر 2-1 .

خطأ مهاجم

من النوادر أن ترى حسام حسن يتورط فى مثل هذه الكرات ولكنه فعلها بموسم 99-2000 بعد أن حاول أن يبعد صاروخ المالي كوليبالي مفاجأة القمة إلا أنه اسكن الكرة فى شباك فريقه ويهزم الأهلى 1-2 .