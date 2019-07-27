يبقى الأمل في البرونزية.. فرنسا تنهي مغامرة مصر بمونديال اليد للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

ثأر المنتخب الفرنسي من هزيمته أمام المنتخب المصري في الدور الاول، وتغلب عليه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في دور قبل نهائي المونديال.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المصري بنتيجة 35-33.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية لينتظر الفائز من المباراة الثانية التي تجمع بين البرتغال وكرواتيا.

بينما سيخوض المنتخب المصري مواجهة على المركز الثالث بالمونديال، مع الخاسر من البرتغال وكرواتيا.

ملخص الشوط الأول

بداية سريعة لمنتخب مصر وإحراز 4 أهداف متتالية

وسجلت فرنسا هدفيين متتالييين بعد ذلك لتصبح النتيجة 4-2.

واستمر منتخب مصر في الحفاظ على فارق الـ3 أهداف خلال أول 10 دقائق من الشوط الأول.

وقام الحكم بإخراج لاعب من فرنسا للإيقاف لمدة دقيقتين، ليلعب الفريق الفرنسي ناقص دقيقتين.

ولم يستغل المنتخب المصري لعب فرنسا منقوصة لاعب، بل أن الحكم قام بطرد محسن رمضان لمدة دقيقتين في إحدى الهجمات المصرية على فرنسا خلال الدقيقة 12.

وقلل المنتخب الفرنسي الفارق إلى هدف واحد عند الدقيقة 14:30 لتصبح النتيجة 8-7 لمصر.

وبالرغم من إستمرار منتخب الشباب في التقدم لكن حدث تراجع نسبي في أداء اللاعبين لتصبح النتيجة 10-9 لمصر.

تعادل المنتخب الفرنسي للمرة الأولى في الشوط الأول عند الدقيقة 19:23 لتصبح النتيجة 11-11.

وتقدمت فرنسا لأول مرة في المباراة عند الدقيقة 21 عندما أصبحت النتيجة 13-12.

ووسع المنتخب الفرنسي الفارق إلى 3 أهداف عند الدقيقة 23، لتصبح النتيجة 15-12.

وواصل منتخب فرنسا تفوقه ووسع الفارق إلى 5 أهداف لتصبح النتيجة 18-13، قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

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وأحرز لاعبي منتخب مصر 3 أهداف متتالية، ليقللوا الفارق مرة أخرى لتصبح النتيجة 19-16.

وجاءت فرصة للمنتخب لكي يقلل الفارق إلى هدف واحد، لكن التسرع في إنهاء الهجمة أضاعها، بل أن الحكم إحتسبها خطأ لصالح فرنسا.

وبالرغم من البداية القوية للمنتخب لكن حدث تراجع في أداء اللاعبين، مع وجود تسرع في إنهاء الهجمات، في المقابل تحسن أداء المنتخب الفرنسي الذي اعتمد على التصويب من خارج الدائرة مع الدفاع القوي أمام هجمات مصر مما ساعده على إنهاء الشوط الأول لصالحه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا 19-16.

ملخص الشوط الثاني

أهدر لاعبو المنتخب فرصة تقليل الفارق بعد مرور أول دقيقتين من الشوط الثاني، بينهما فاست بريك، لتستمر النتيجة 19-16 لفرنسا.

سجل منتخب مصر أول هدف له في الشوط الثاني بعد مرور 5 دقائق و30 ثانية، لتصبح النتيجة 20-17.

ومع مرور اول 10 دقائق من الشوط الثاني، وسع المنتخب الفرنسي الفارق مع نظيره المصري مرة أخرى إلى 5 أهداف، لتصبح النتيجة 24-19.

وواصل لاعبي المنتخب المصري إهدار الفرص السهلة التي تتاح لهم، وتحديدا الهجمات السريعة التي أتيحت لهم في أول 10 دقائق بالشوط الثاني.

مما دفع مدرب المنتخب طارق محروس لطلب وقت مستقطع بعد أن اتسع الفارق إلى 6 أهداف عند النتيجة 25-19.

وعاد المنتخب الفرنسي لتفوقه ووسع الفارق مرة أخرى إلى 4 أهداف عند النتيجة 29-25.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أصبحت النتيجة 30-27 لصالح فرنسا

وكاد المنتخب أن يتعادل عندما كانت النتيجة 30-29، لكن التسرع أضاع على الفريق فرصة التعادل.

وأدرك منتخب الشباب التعادل قبل النهاية بخمس دقائق عند النتيجة 31-31.

وسجلت فرنسا هدفيين متتاليين لتتقدم في النتيجة 33-31.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة ونصف، أصبحت النتيجة 34-33 لصالح فرنسا، لكي يعطي تعليماته للاعبيه.

وسجل منتخب فرنسا هدف قبل نهاية اللقاء بعشر ثواني لتصبح النتيجة 35-33، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.