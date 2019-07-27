توصل أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع نادي ليل الفرنسي يقضي بحصول النادي الإنجليزي على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أرسنال سيدفع قيمة الصفقات على أقساط بما يتناسب مع ميزانيته المحدودة هذا الصيف.
وأشار ذات المصدر إلى أنه يتعين إنهاء مسؤولي أرسنال لاتفاقهم مع ممثلي اللاعب الإيفواري، إذ يتوقع أن تتم الصفقة خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة.
وسجل بيبي 23 هدفا لفريق ليل في الموسم الماضي وسيلبي رغبة أرسنال في الحصول على جناح سريع ولديه مهارات فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يقترب من التعاقد مع الإيفواري بيبي بـ”التقسيط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.