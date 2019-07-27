بيل يسخر من زيدان بعد الهزيمة المذلة أمام أتلتيكو مدريد

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رصدت عدسات الكاميرات الجناح الويلزي، غاريث بيل، وهو يضحك في الوقت الذي كان فريقه ريال مدريد متأخرا بسبعة أهداف لواحد، ويعاني الأمرين، أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد.
وانتشرت صورة تظهر ابتسامة ساخرة من قبل بيل تجاه مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، في الوقت الذي تعرض فيه فريقه لهزيمة كروية “مذلة”، بثلاثة أهداف مقابل سبعة.
وتداولت صحف بريطانية أنباء حول انتقال الجناح الويلزي إلى نادي “جيانغسو ساننغ” الصيني مقابل 1.23 مليون دولار في الأسبوع الواحد.
وربما بالفعل، دق بيل المسمار الأخير في نعش مسيرته مع ريال مدريد بعد 6 مواسم داخل أروقة ملعب “سانتياغو برنابيو”، خاصة وأن زيدان صرح بأن اللاعب على وشك مغادرة النادي، وكشف أن الريال يفاوض الفريق الذي يرغب بضمه.
وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل مباراته أمام بايرن ميونيخ، حول عدم استدعاء بيل: “من الأفضل للطرفين أن يرحل في أقرب وقت ممكن”.
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