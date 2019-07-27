مانشستر سيتي ينهي جولته الآسيوية بالفوز على يوكوهاما

اختتم مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، جولته الآسيوية الصيفية بفوزه الودي اليوم السبت على مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 3-1.

أمام 65 ألف متفرج، على ملعب نيسان خارج العاصمة طوكيو، لعب البرتغالي برناردو سيلفا تمريرة للبلجيكي كيفن دي بروين الذي أطلق تسديدة يسارية قوية مفتتحاً التسجيل (18).

فاجأ كيتا إندو لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما سجل هدف التعادل (23)، قبل أن يقدم دي بروين تمريرة هدف استعادة التقدم للنجم الدولي رحيم سترلينغ (40).

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وبعد شوط أول سريع، جاء الثاني بطيئاً مع القليل من الفرص للطرفين.

ونجح البديل لوكاس نيمتشا (20 عاماً) بتسجيل الهدف الثالث لسيتي بعد تمريرة من الإسباني اليافع أدريان برنابي (18 عاماً) في اللحظات الاخيرة.

ويخوض سيتي مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الأحد المقبل على ملعب ويمبلي، ثم يستهل حملة الدفاع عن لقبه في البريميير ليغ بعدها بأسبوع.