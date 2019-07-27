شاهد.. إسبانيا تحصد لقب كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 19 عاما

تمكن منتخب إسبانيا من حصد بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 19 عاما، بعد فوزه اليوم على البرتغال بهدفين دون رد،

في مباراة النهائي، ليعود إلى منصة التتويج بعد غيابه منذ 2015.

سجل هدفي المنتخب الإسباني اللاعب

فيران توريس، في الدقيقتين 34و51.

وبذلك يصبح منتخب إسبانيا هو أكثر المنتخبات حصداً للقب كأس الأمم الأوروبية للشباب برصيد 11 لقبا، متفوقاً على إنجلترا صاحبة الـ 10 ألقاب.

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شاهد الأهداف :