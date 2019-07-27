موعد مباراة مصر والبرتغال لتحديد المركز الثالث بمونديال اليد للشباب

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم بنظيره البرتغالي، غدًا الأحد في تمام الثانية عصرًا، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال العالم

لليد للشباب المقام بإسبانيا.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 33، وذلك في المباراة التي أقيمت

اليوم السبت ضمن نصف نهائي المونديال، بينما أطاحت كرواتيا بنظيرتها البرتغال من الدور ذاته بنتيجة 31 -28 .

جدير بالذكر أن كرواتيا تواجه فرنسا بنهائي المونديال، غدًا الأحد في الساعة الرابعة ونصف عصرًا.