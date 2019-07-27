كرواتيا تتأهل لنهائي مونديال اليد للشباب.. والبرتغال تصطدم بالفراعنة لتحديد ثالث العالم

تأهل منتخب كرواتيا لكرة اليد للشباب إلى نهائي كأس العالم، بعد أن أطاح بنظيره البرتغالي من نصف نهائي المونديال بنتيجة 31 - 28، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل. نهائي المونديال بنتيجة 31 - 28، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل. بذلك ضربت كرواتيا موعدًا مع نظيرتها فرنسا بنهائي مونديال اليد للشباب، فيما يلعب المنتخب المصري مع نظيره البرتغالي لتحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

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