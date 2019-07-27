كهربا يشارك في فوز أفيس على ناسيونال ماديرا

شارك اللاعب محمود كهربا المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في الفوز على ناسيونال ماديرا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقيناليوم استعداداً للموسم الجديد.
وشارك كهربا في التشكيل الأساسي لفريق أفيس، وخرج من المباراة في الشوط الثاني.
وتعد تلك المباراة هي الثانية لكهربا منذ انضمامه للنادي البرتغالي خلال الصيف الحالي.
يذكر أن اللاعب مازالت أزمته مستمرة مع نادي الزمالك، حيث تؤكد القلعة البيضاء أنها ستحصل على حقوقها، خاصة وأن موقف كهربا غير قانوني.
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