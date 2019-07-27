كونجا الكاميروني ينضم لصفوف الترسانة

نجح مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد في الحصول علي خدمات اللاعب الكاميروني جون كونجا في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه للعودة للممتاز. سعي النادي لتدعيم صفوفه للعودة للممتاز. الجدير بالذكر أن كونجا كان من الأعمدة الأساسية لفريق كيما أسوان قبل أن ينضم للشواكيش الأعمدة الأساسية لفريق كيما أسوان قبل أن ينضم للشواكيش ويشارك الترسانة في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة الكبري والقناة ويقوده فنياً المدير الفني علاء ميهوب

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